الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري

09 يونيو 2019 - 07:24 م

سجل سعر الريال السعودى، تراجعًا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد الموافق 9-6-2019، ليبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.45 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 4.43 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، حيث سجل سعر العملة السعودية فروقا طفيفا بين البنوك وبعضها.

ووفقا لآخر تعاملات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.45جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.45 جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39جنيه للشراء.

4.52جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.42جنيه للشراء.

4.48جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43جنيه للشراء.

4.47جنيه للبيع.