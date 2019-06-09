» "أحمد أحمد" يُوكل رئيس الزمالك للدفاع عنه

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المصريون

الزمالك

الاتحاد الافريقى

كاف

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مقاضاة عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لهجومه ضد مسئولي «الكاف» خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس الزمالك، أن أحمد أحمد رئيس الكاف، منحه تفويضًا لمقاضاة عمرو فهمي، وهذا أحد أسباب حضوره اليوم لمقر اتحاد الكرة أثناء انعقاد مجلس الإدارة.

واتهم السكرتير السابق للاتحاد عمرو مصطفى فهمي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشأن حقوق البث الفضائي للنسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.


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