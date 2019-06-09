  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:02 م
بحث متقدم
مباراة الترجي والوداد

إعادة مباراة الوداد والترجي بمصر في هذا الموعد

سوريا

تقارير صحفية: النظام السوري يهدم منازل وممتلكات معارضيه

البرلمان

رد برلماني شديد اللهجة على «هيومن رايتس»: تخدّم على الإخوان

أحمد السقا

شاهد.. أحمد السقا يُحرج عمرو أديب على الهواء

البرلمان

بشرى لأصحاب المعاشات..البرلمان يوافق على الزيادة الجديدة

علما قطر والإمارات

قطر تفرض إجراءات عقابية جديدة على الإمارات

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد

اغتصاب

تطورات جديدة في «اغتصاب فيليبينية» فور وصولها الكويت

غادة عويس

مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

الخطيب

خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

بالمغرب..

القبض على فلاح مارس الجنس مع ابنته عدة مرات

عرب وعالم

فلاح يتعدى جنسيًا على فتاة قاصر بالشرقية
فلاح يتعدى جنسيًا على فتاة قاصر بالشرقية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

السجن 7 سنوات لراقٍ شرعي مارس الجنس مع فتاة

#

ضبط برلمانية تشرب خمرًا مع صديقها في نهار رمضان

#

القبض على إعلامي شهير بحوزته آلاف الفيديوهات الإباحية مع فتيات

#

بالفيديو.. أب يبيع ابنته على الإنترنت لسداد ديونه

ابنته

الجنس

المغرب،

فلاح

ألقت قوات الأمن المغربية القبض على  فلاح في عقده الخامس، بتهمة ممارسة الجنس مع ابنته البكر.

وكانت الفتاة، التي تبلغ من العمر قرابة 18 سنة، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك بمدينة سيدي سليمان، متهمة والدها بممارسة الجنس عليها عدة مرات تحت التهديد، مستغلا غياب الأسرة عن المنزل.

وحسب مصادر لصحيفة هسبريس فإن النيابة العامة المختصة، وبعد الاستماع إلى المشتكية، أمرت بتوقيف الأب ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الموجة إليه، خصوصًا أن الكشف الطبي على الفتاة أثبت أنها لازالت عذراء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يقترب من ضم بديل «صلاح»
» تأجيل محاكمة 102 متهم بقضية «عفرتو»
» إنجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية
» «كازابلانكا» يتصدر إيرادات أفلام العيد بـ28 مليون جنيه
» رسميًُا.. «ميدو» مديرًا فنيًا للمقاصة
» النيابة تعترض على حكم سجن أشهر متحرش بالسعودية
» رئيس الزمالك ردًا على بيان الأهلي: «مستعد أستقيل»
» سقوط 4 قتلى في الاعتداء على احتجاجات السودان اليوم
» خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة
» إسبانيا تدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالقدس
» محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد العدالة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس