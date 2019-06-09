ممنوع من العرض.. تسريب فيديو لـ«حليمة بولند»

09 يونيو 2019 - 06:45 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُسرب، بعد منعه من العرض على أي قناة فضائية، للإعلامية الكويتية حليمة بولند، أثناء حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من الهيئة الوطنية للإعلام .

وفي الفيديو تسأل الإعلامية بسمة وهبة، عن مصدر أموال وثروت حليمة بولند الضخمة، وكشفت الأخيرة في المقطع المسرب، أن مصدر ثروته هو الإعلانات وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم بحسب قولها.

على الجانب الآخر فاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جمهورها بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مع ابنتيها "مريم وكاميليا" بزي موحد خلال إحدى الرحلات الترفيهية.

ونشرت حليمة عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها مع ابنتيها وهن يرتدين فساتين مزركشة باللونين الأبيض والأحمر والفاتح "بمبي" ويصعدن طائرة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلقت بولند على الصورة قائلة: "أنا مع بناتي الرائعين في رحلة على طائرة خاصة، الاحتفال بعيد الميلاد الرابع لملاكي الصغير كاميليا التوجه نحو وجهتنا المفضلة".

