  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:03 م
بحث متقدم
مباراة الترجي والوداد

إعادة مباراة الوداد والترجي بمصر في هذا الموعد

سوريا

تقارير صحفية: النظام السوري يهدم منازل وممتلكات معارضيه

البرلمان

رد برلماني شديد اللهجة على «هيومن رايتس»: تخدّم على الإخوان

أحمد السقا

شاهد.. أحمد السقا يُحرج عمرو أديب على الهواء

البرلمان

بشرى لأصحاب المعاشات..البرلمان يوافق على الزيادة الجديدة

علما قطر والإمارات

قطر تفرض إجراءات عقابية جديدة على الإمارات

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد

اغتصاب

تطورات جديدة في «اغتصاب فيليبينية» فور وصولها الكويت

غادة عويس

مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

الخطيب

خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة

تقارير صحفية: النظام السوري يهدم منازل وممتلكات معارضيه

عرب وعالم

سوريا
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

«الاتحاد الأوروبي» يدين استهداف النظام السوري للمدنيين

#

مقتل 27 من قوات النظام السورى على يد داعش

#

طلاق فنانة من زوجها السياسي الشهير

#

بالصور.. ظهور جديد لزوجة «الأسد» دون شعرها بسبب السرطان

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن النظام السوري يعمل في مناطق سيطرته على هدم المنازل والممتلكات التابعة للمعارضين المهجرين.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، هدّم نظام بشار عددًا كبيرًا من العقارات والمحلات المتروكة التابعة لمعارضين، تحت مسمى عمليات التطهير ما بعد الاشتباكات.

وتنقل الصحيفة عن تقرير لـ"المعهد الأوروبي للسلام"، أن النظام السوري أعلن عن 334 عملية تدمير بين سبتمبر وديسمبر 2018.

ويؤكد التقرير أن من بين الذرائع التي يستخدمها نظام الأسد من أجل أهدافه، زعمه تطهير المباني المتضررة من القنابل، وإزالة الأنفاق والمتفجرات والذخائر التابعة "للمنظمات الإرهابية".

وأوضح أن الهدف الحقيقي من هذه العمليات هو تَعْسِير عودة المعارضين الذي اضطروا لمغادرة البلاد، وتعزيز سيطرته على المناطق.

وذكر التقرير أن قوات النظام هدمت مبنى في حي القابون بالعاصمة دمشق، والذي خضع لسيطرة المعارضة مدة طويلة، بذريعة القضاء على بقايا المتفجرات التابعة "للإرهابيين".

كما يشير التقرير إلى هدم العديد من المحلات التابعة لرجل أعمال يدعى أمجد فاروق، في المنطقة الصناعية بالقابون.

ويؤكد أن مثل هذه العمليات باتت شبه يومية، وتطال عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين، وهو أمر يضع ملايين السوريين الراغبين بالعودة إلى منازلهم في غموض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يقترب من ضم بديل «صلاح»
» تأجيل محاكمة 102 متهم بقضية «عفرتو»
» إنجلترا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية
» «كازابلانكا» يتصدر إيرادات أفلام العيد بـ28 مليون جنيه
» رسميًُا.. «ميدو» مديرًا فنيًا للمقاصة
» النيابة تعترض على حكم سجن أشهر متحرش بالسعودية
» رئيس الزمالك ردًا على بيان الأهلي: «مستعد أستقيل»
» سقوط 4 قتلى في الاعتداء على احتجاجات السودان اليوم
» خطوات تصعيدية جديدة من الأهلي ضد اتحاد الكرة
» إسبانيا تدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالقدس
» محمد عواد: اختيارات المنتخب تفتقد العدالة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس