«الأعلى للإعلام» يُنذر "عبدالرحيم علي" بسبب الإساءة للأمن

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، اجتماعًا، ناقشت فيه المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة، إن اللجنة أوصت بتوجيه إنذار إلى الصفحة الشخصية للنائب عبدالرحيم علي؛ لنشره فيديو مفبرك مجهول المصدر، يُسيء إلى رجال الأمن المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة أوصت أيضًا بتوجيه إنذار لموقع صدى البلد وصوت المسيحي الحر؛ وذلك لمخالفتهما كود التغطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرها معلومات مغلوطة، تُسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

وأكد "شوقي" أن اللجنة رأت أن حذف العبارات المُسيئة التي تم وضعها بشكل غير عمدي بالموقع سالف الذكر، لايمنع من توجيه إنذار لهذه الوسائل الإعلامية، لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة.

وأوضح رئيس اللجنة، أنها أوصت أيضًا بوقف نشرة أخبار بما تُسمى "نشرة اخبار الفراخ" لمدة شهر، والمُذاعة على قناة القاهرة والناس؛ وذلك لإسائتها للمشاهدين، باستخدام عبارات تحمل إيحاءات جنسية مُتذلة، كما ناقشت شكوى أخرى مقدمة من شخص ضد نفس القناة تتعلق ببرنامج الأفاكوتو للإسائته لاسمه وسمعة عائلته في إحدى الحلقات.

وأكد "شوقي" أن اللجنة أوصت بإرسال خطاب للقناة المذكورة لردهم على الشكوى، كما أوصت بفتح تحقيق مع موقع التحرير نظرًا لتكرار المخالفات التي يرتكبها الموقع والاستفسار عما إذا كان العاملون به من أعضاء نقابة الصحفيين من عدمه، نظرًا لتكرار المخالفات.