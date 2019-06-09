ليفربول يقترب من ضم بديل «صلاح»

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صلاح

اقترب مسئولو ليفربول الإنجليزي من ضم نيكولا بيبي، جناح ليل بعدما دخل في مفاوضات مع النادي الفرنسي، حسبما ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو».

ويلعب «بيبي» في مركزي الجناح الأيمن والمهاجم وهي المراكز التي يلعب فيها النجم المصري محمد صلاح في ليفربول.

ونجح اللاعب في إحراز 22 هدفًا هذا الموسم في الدوري الفرنسي، كما صنع 11، ليحل ثانيًا في ترتيب هدافين المسابقة خلف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الذي أحرز 33 هدفًا.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى ليفربول أو بايرن ميونخ الألماني، عقب المستوى الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم، إلا أن الصحيفة البريطانية أكدت اقتراب تعاقد الريدز مع اللاعب مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

 


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