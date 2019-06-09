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النيابة تعترض على حكم سجن أشهر متحرش بالسعودية

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محمد فضل- متابعات

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القضاء

تحرش

قالت صحيفة "سبق" السعودية، إن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد أشهر المتحرشين (10 أشهر سجن وغرامة 5 آلاف ريال)، وطالبت النيابة العامة في لائحة اعتراضية تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.

وكانت مصادر كشفت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت مصادر، أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.

يذكر أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقالت «النيابة» «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية».

وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».


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