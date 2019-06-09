«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بدء من الغد

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد، يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن الطقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجع البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وحار على الجنوب نهارا ولطيف ليلا.

وأضاف "عبد العال"، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الطقس على السواحل الشمالية جيد مع وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة، لافتا إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة في الجنوب.

وأكد أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بنسبة درجتين على مختلف أنحاء الجمهورية بدءا من الغد، موضحا أن التطورات المناخية في مصر أثرت على حالة الجو، محذرا من ارتفاع نسب الرطوبة هذا العام.


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