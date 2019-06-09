» «البورصة» تربح 5 مليارات جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.989 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.9% ليسجل 13911 نقطة.

وصعد مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 1.33% ليسجل 17244 نقطة.

فيما قفز مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.64% ليسجل 601 نقطة.

كما زاد مؤشر EGX100 للأسهم الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليسجل 1532 نقطة.


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