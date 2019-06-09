» ممثل المالية يحتد على النواب: "إحنا مش فى مدرسة"

09 يونيو 2019 - 03:32 م

احتد أشرف العربى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، خلال مناقشة مشروع القانون المُقدّم بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

بدأت المُشادة بعدما رفع "العربى" الاجتماع وأجّل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة، دون منح الكلمة لممثل وزارة المالية للتعقيب مرة أخيرة على المشروع المُقترح، الأمر الذي اعترض عليه الدكتور رمضان صديق، مؤكّدًا حق الحكومة فى التعقيب الأخير على مشروع القانون قبل رفع الجلسة، وفق لائحة مجلس النواب.

واحتد النائب أشرف العربى على ممثل الحكومة، قائلا: "ما تعقّبش على كلامى لو سمحت، اللجنة هى صاحبة القرار"، وهو ما ردّ عليه ممثل المالية رافضًا أسلوب النائب بالقول: "إحنا مش فى مدرسة"، ليردّ عليه وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع: "لأ فى مدرسة، ولو مش عاجبك امشى"، قبل أن يغادر ممثل الوزارة قاعة اللجنة قائلا: "لو مش عايزين المالية ما تبقوش تدعوها لاجتماعات مرة تانية"، وتضامن معه أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أنه سيرفع مذكرة بما حدث للوزارة لترفعها بدورها إلى رئيس مجلس النواب.

وشهد اجتماع اللجنة خلافات عديدة بين فريق من النواب وممثلى وزارة المالية من ناحية "مؤيدى مشروع القانون"، وفريق آخر من النواب "معارضى التعديل"، فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع آراء اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال، خشية أن يُؤثّر هذا التعديل على جذب الاستثمارات.