فيديوهات..هذا ما حدث في مسيرة المثليين

انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن ذعر وإصابات في مسيرة للمثليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وترددت أنباء عن وجود إطلاق نار في أحد المسيرات ، ما أدى إلى ظهور حالات هلع بين المشاركين.

وكان مستخدمو مواقع التواصل قد تداولوا مقاطع مصورة للمشاركين في المسيرة وهم يهربون بين أحياء المدينة، فيما لم يسمع إطلاق نار خلال المسيرة أو خلال هروب المشاركين إلى الأزقة والبنايات المحيطة

.





كما اعتقلت الشرطة شخصا كان بحوزته سلاح، لكن لم يتضح إذا ما كان ينوي استخدامه.

وقالت الشرطة الأمريكية إنه لم يحدث أي إطلاق للنار في المكان، ولا يوجد أي تهديد للمشاركين، في حين أصيب بعض المشاركين نتيجة التدافع.

#DCPride #CapitalPride #shooting Marching in the Gay Pride parade in Washington DC. As my girlfriend and I were walking past Dupont Circle, apparently someone started shooting. I did not hear the shots, but caught the moment of the stampede. People went quickly from smiling, pic.twitter.com/oPQdIrM3dG