موقع عبري يكشف عن قلق إسرائيلي من دولة خليجية

09 يونيو 2019 - 02:45 م

أعلن موقع إخباري عبري عن دولة عربية تخشي منها إسرائيل ويسودها من خطوتها الجديدة القلق والتوتر.

وذكر موقع "نتسيف نت"، أن إسرائيل يعتريها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور، الذي يدخل ضمن خطة المملكة السعودية للعام 2030.

وأفاد بأن المسئولين الاستخباراتيين في إسرائيل قد أعربوا عن قلقهم من تلك الخطوة السعودية، التي يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يغض الطرف عنها.

كما نقل الموقع على لسان المسئولين الاستخباراتيين الإسرائيليين أن بلادهم ربما تعتبر السعودية الخطر الحقيقي عليهم خلال العقد المقبل.



