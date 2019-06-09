شاهد يسرد لحظات الغدر بشهيدين في ملعب الكرة

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خلايا الاخوان

خلية الوراق

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، لشهادة وائل رجب عامل بمحل تجاري، وذلك في قضية "خلية الوراق"، الذي أكد أن علاقة صداقة كانت تربطه مع المجني عليهما عمرو عزت و ياسر سامي، مشيرًا إلى أنهما أصدقاؤه منذ عشرين عامًا بمنطقتهم في الوراق.

وأوضح "وائل" في شهادته للمحكمة أن "عمرو" كان يعمل أمين شرطة، و"ياسر" كان عاملًا في محل ملابس، وذكر أنهمم كانوا يجتمعون أسبوعيًا مرتين لممارسة رياضة كرة القدم، مشددًا على أن الملاعب التي تشهد عادتهم الأسبوعية متغيرة وليست ثابتة.

وبدأ الشاهد سرد تفاصيل يوم اغتيال رفيقي عُمره، مؤكدًا أنه في تاريخ الرابع عشر من مايو 2015، كان المجني عليهما وبرفقة آخرين في أحد الملاعب الشعبية بمنطقة الوراق، وعند انتهائهم من الوقت المخصص لهم، وخلال مغادرتهم سمع صوت دوي إطلاق نار، ولما حاول استكشاف ما يجري أبصر الضحيتين وهما على الأرض بعد إصابتهما بأعيرة نارية.

وتابع الشاهد أنع لمح مُطلق النار، وأعطى أوصافًا له بأنه كان يرتدي قبعة سوداء يتدلى منها شعره الطويل، وتيشرت أسود وبنطال لم يستطع تحديد لونه ويحمل في يده سلاح نارية "طبنجة"، وأشار إلى أن ذلك الرجل والذي كان يستقل دراجة بخارية وراء مُعاونه أطلق عليه بدوره طلقة ما أدى إلى سقوطه على الأرض نزيف بقدمه.

وذكر الشاهد بأن الشهيد "عمرو" كان يُفكر أن يترك العمل، مشددًا في الوقت ذاته على مهارته في العمل مُستخدمًا تعبير "كان شاطر جدًا"، وسأل دفاع المُتهم الشاهد عن أقواله بالتحقيقات التي ذكر فيها بأن الشهيد "عمرو" أخبره بأن تاجر مُخدرات يُدعى "أبو رواش" هدده بخطف أطفاله وقتله، ليذكر الشاهد بأن "ابو رواش" كان تاجر مخدرات بالفعل، وكان محبوس في ذلك الوقت، لافتًا إلى أنه كان منتحلًا لصفة غير صفته، مبديًا عدم تذكره موضوع التهديد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.


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