عامل يقتل زوجته بطريقة وحشية فى 15 مايو

09 يونيو 2019 - 01:11 م

سدد عامل عدة طعنات لزوجته فى مدينة 15 مايو إثر وقوع خلافات بينهما ونُقلت الجثة إلى المستشفى، بينما حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة 15 مايو تفيد بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين".

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فاتُّخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.