ضريبة جديدة.. 50% على المشروبات الغازية

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عمان

سليمان بن العادى

قال سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب بعمان إنه تم فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ، بداية من 15 يونيو.

وأضاف العادى فى بيان له أن السلطنة فيما تسعى لتعزيز الإيرادات، التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط. وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على المشروبات الغازية، بحسب القبس الكويتية.

وقال العادي، «الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقا من إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال».

وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية، بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي – من خلال السندات والقروض – لإعادة ملء خزائنها. كانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مصافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018، لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020.

وفي أبريل، قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن «تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015-2017»، مضيفة أنها «تتوقع مكاسب مالية في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة».


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