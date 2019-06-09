الشافعي: الاقتصاد المصري الأفضل في المنطقة بشهادة المؤسسات العالمية

09 يونيو 2019 - 12:39 م

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قوة ومتانة من أي وقت مضى، وكل ما تردد من مزاعم ذكرتها مجلة فورين بوليسى يمكن الرد عليه بالأرقام، لأن الهدف منه التشوية ووقف مسيرة الإصلاح الاقتصادى ومحاولة إرباك المواطنيين المشاركين بقوة فى مسيرة إصلاح اقتصاد البلاد.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات له اليوم، أن عشرات الأدلة تؤكد التحولات الإيجابية الكبيرة فى اقتصاد مصر لعل أهمها تحقيق أعلى معدلات نمو فى أكثر من 10 سنوات، وتوفير 900 ألف وظيفة سنويا، وتراجع البطالة لأدنى مستوياتها فى أكثر من 5 سنوات، وتحقيق فاض أولى بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاما، وكذلك التضخم فى طريقه للتراجع وفق مستهدفات البنك المركزى، وتحسن الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن ما ذكره يحيى حامد وزير الاستثمار خلال فترة حكم الإخوان، مردود عليه ليس بشهادات المؤسسات المصرية، لكن أيضا بشهادة المؤسسات والبنوك العالمية، التى تصنف الاقتصاد المصرى حاليا بأنه أفضل اقتصاد ناشئ فى المنطقة، إضافة إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر صلابة فى تحمل التغيرات والاضطرابات الخارجية، وفق رؤية صندوق النقد والبنك الدولى.

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن هناك عشرات المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها وتطلبت ضخ استثمارات بـ 1.5 ترليون جنيه خلال أخر 4 سنوات، وتم تدشين شبكة ضخمة من الطرق والكباري التي تخدم الاستثمار فى المقام الأول، وإجراء تعديلات تشريعية لجذب مستثمرين أجانب، وكذلك تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات التصنيف الائتماني العالمية، ومؤشرات التنافسية.