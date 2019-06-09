» شاب يذبح صديقه.. هذا ما فعلته الزوجة

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ذبح شاب

جريمة ذبح

ذبح فى قنا

كشفت الأجهزة الأمنية فى قنا عن ذبح شاب فى ظروف غامضة حيث تبين أن صديقه وراء الواقعة بسبب ارتباط المتهم بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه، وقررا ارتكاب الواقعة ليخلو لهما الجو.

كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، يفيد العثور على جثة سمير.ع.أ، نجار مسلح من قرية الغنيمية بمحافظة سوهاج، وبها آثار ذبح من الرقبة وملقاة على الطريق الصحراوى أمام قرية السليمات بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

وكشفت التحريات عن أن مرتكب الحادث صديق القتيل ويدعى محمد.م.ا، سائق توك توك، ومقيم بالبلينا بسوهاج، حيث ارتبط بعلاقة عاطفية مع زوجة صديقه واتفقا معا على التخلص منه ليخلو لهما الجو واستدرجه للطريق الصحراوى بأبو تشت وذبحه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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