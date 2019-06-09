  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
مشروبات

ضريبة جديدة.. 50% على المشروبات الغازية

صورة الخبر

هجوم جديد على ميلانيا ترامب.. السبب صادم

ارشيف

قلق مصرى بشأن رأس توت عنخ آمون.. والآثار ترد

الشيخة فرحانة حسين سالم

شيخة المجاهدين: " كلوا نصف رغيف وادعموا البلد"

إعدام جنرال

زعيم كوريا الشمالية يعدم جنرالاً.. لن تتخيل الطريقة

الإعلامي نشأت الديهي

منفذو هجوم العريش كفار .. وليغضب الأزهر كما يشاء

عصيان مدني في السودان

صور حية من العصيان المدني بالسودان

بقيش

أول توك توك بالإمارات

الشيخ عائض القرني

القرني يفجر مفاجأة عن "خلافة الصديق"

ارشيف

مجزرة عنيفة بين الجماهير بالمغرب

الديهى:

منفذو هجوم العريش كفار .. وليغضب الأزهر كما يشاء

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة صادمة بهجوم العريش وسر تورط "عشماوي"

#

شاهد.. لحظة تصفية الأجهزة الأمنية لإرهابيي كمين العريش

#

البسيوني: "عشماوي" وراء احداث العريش

#

بالفيديو.. شيخ الأزهر: هذه الأمور يحرم على الزوجين الكشف عنها

الإرهاب

تن

العريش

الديهى

عيد الفطر

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على الهجوم الذي تعرض له "كمين البطل14" في مدينة العريش أثناء صلاة عيد الفطر المبارك قائلاً: "منفذو هجوم العريش كفار وليغضب الأزهر كما يشاء".  

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، قائلاً: "مع تكبيرات العيد انطلقت طلقات الغدر ضد الدين والإنسانية والبشرية، ولكن بالرغم من هذا فالحياة في مصر تسير حتى في أحلك الظروف".

وتابع الإعلامي أن الإرهابيين الذين نفذوا هذا الحادث هم فلول للإرهابيين بسيناء، لافتًا إلى أن رجال الداخلية والقوات المسلحة تمكنوا خلال ساعات قليلة من وقوع حادث الهجوم على كمين "البطل 14" من الثأر للشعب المصري كله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نهاية مأساوية لإحدى المباريات بأوكرانيا
» سبب غريب وراء غلق المقاهى بإيران
» تصريح نارى من "المهدى" بشأن الأحداث فى السودان
» تحذير خطير من"الأرصاد" بشأن طقس الغد
» بعد قتله لابنه: "كنت بأدبه"
» تفاصيل مثيرة عن مرض "هيفاء"
» شاب يذبح صديقه.. هذا ما فعلته الزوجة
» حريق بسفينة تجارية شمال إسرائيل
» ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر
» «رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد
» أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

محمد عواد - 12 %
عبد الله جمعة - 42 %
محمد هاني - 11 %
محمود كهربا - 13 %
رمضان صبحي - 22 %
اجمالى المصوتين:811

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس