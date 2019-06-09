القرني يفجر مفاجأة عن "خلافة الصديق"

فجرالداعية السعودي، عائض القرني، مفاجآت مدوية عن خلافة أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه حول من أحق بالخلافة أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب؟ .

وكتب "القرني" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن "أغرب سؤال في حياتي سألني طالب بورمي في مكة سؤال مسجل بصوته عندي يقول: من أحق بالخلافة أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب؟، قلت له يا ابني اسمع مني هذه الوقفات:أولاً: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قد وصلا إلى الجنة وقد رضي الله عنهما، أتريد أن تخرجهما من الجنة وتحاسبهما؟ والله يقول سبحانه:"تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ" .

وتابع :"ثانياً: أبو بكر الصديق بايعه علي بن أبي طالب على الخلافة وبايعه الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والأحزاب، فتريد أن تطعن أنت في عدالة علي وعدالة الصحابة جميعاً وتقول لهم أنكم أسأتم في اختيار أبي بكر الصديق؟".

واستطرد: ثالثاً: لن يسألك الله يوم القيامة من أولى بالخلافة أبو بكر أو علي، لأن هذا ليس مما يُعرض من الأسئلة لا في القبر ولا يوم القيامة وليس من المسائل التي يُحاسب عليها العبد.

"رابعاً: أنت تجهل أمور في صلاتك التي تصليها كل يوم خمس مرات، وأنا أتحداك وقد أسألك في مسائل في الصلاة لا تجيدها ولا تعرفها، فكيف تذهب إلى مسائل لن يسألك الله عنها؟" .

"خامساً: قد جاء بعد أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب أكثر من 100 دولة في العالم الإسلامي، وأكثر من 100 خليفة، وأكثر من 100 ملك، فسبحان ربي هؤلاء انقرضوا جميعاً ولن تُسأل عنهم، وتقفز إلى أول خليفة تُشكّك وتسأل هل كان أولى بالخلافة أم علي بن أبي طالب؟".

"سادساً: رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً قد أخبرنا الله تعالى بالأدب معهم في آية وعلينا يا بني أن نُطبّق ما جاء في القرآن، قال سبحانه:"وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ".

"سابعاً: أنا أتنزل مع من يقول مثلاً أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الأولى بالخلافة، فماذا نفعل؟ هل نعيد التاريخ؟ أو نسب الصحابة؟ أو نقول لأبي بكر رضي الله عنه قد أخطأت أنك توليت الخلافة؟" .

واختتم "القرني" منشوره، قائًلا:"خافوا الله في دينكم، خافوا الله في رسالتكم، خافوا الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه يا بني واعلم أن هذه لوثة صفوية، وقد زرت بعض الدول أول ما يُسلم الإنسان فيها ولم يتعلّم بعد الشهادتين أو الصلاة، فيقولون له علي ابن أبي طالب عليه السلام أولى بالخلافة من أبي بكر، وهذا هو المد الصفوي الآثم الظالم، وحسبنا الله ونعم الوكيل".