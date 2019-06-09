تخلع زوجها فى التجمع بسبب ملابسه

09 يونيو 2019 - 11:13 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى التجمع الخامس لإنهاء حياتها الزوجية، وقالت "ولاء.م"، تزوجت بطريقة تقليدية عندما تعرفت على زوجى فى العمل ولظروفه المادية الصعبة اتفقنا على تأجيل الحمل لحين سداد الديون عليه كما اتفقنا أيضا على مساعدته براتبى أيضَا.

وأضافت مٌقيمة الدعوى أن أول خروج لزوجها بعد عقد قرانهما كان بـ"جاكت" جديد وعاد من غيره، وعندما سألته قال "أعطيته لأخي ليذهب به للجامعة، وهتحرج أخذه منه مرة أخرى".

ودارت بينهما مشادة كلامية وقالت له "أنت عريس، تلبس جديد وليس مقطعًا"، وتكرر نفس الموقف وأصبحت كل ملابسه "مقطعة"، على حد قول الزوجة.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع ما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.