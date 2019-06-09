  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:26 ص
بحث متقدم
ارشيف

مجزرة عنيفة بين الجماهير بالمغرب

عبد الخالق عبد الله

مذيعة الجزيرة لـ مستشار بن زايد: "استغفر ربك"

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن التاريخ السري للكرة النسائية

ارشيف

عصيان مدني بالسودان لحين تسليم السلطة

ارشيفية

مركز تجميل يصور السيدات عاريات

فيديو.. أحمد أدم : سنحارب الإرهابيين بـ"الفياجرا"

نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

البشير

تعرف على عرض البشير الذى رفضته السعودية

الشيخ صباح و أمير قطر

أمير الكويت يتلقى رسالة من قطر.. تعرف على التفاصيل

ترامب

مفاجأة.. منافس جديد لـ ترامب من الديمقراطيين

ارشيف

"صلاح" يحيى جمهوره من على متن "يخت"

تخلع زوجها فى التجمع بسبب ملابسه

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب

#

عفاف لمحكمة الأسرة: زوجى يعاشرنى مثل الحيوانات

#

شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"

#

أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى التجمع الخامس لإنهاء حياتها الزوجية، وقالت "ولاء.م"، تزوجت بطريقة تقليدية عندما تعرفت على زوجى فى العمل ولظروفه المادية الصعبة اتفقنا على تأجيل الحمل لحين سداد الديون عليه كما اتفقنا أيضا على مساعدته  براتبى أيضَا.

وأضافت مٌقيمة الدعوى أن أول خروج لزوجها بعد عقد قرانهما كان بـ"جاكت" جديد وعاد من غيره، وعندما سألته قال "أعطيته لأخي ليذهب به للجامعة، وهتحرج أخذه منه مرة أخرى".

ودارت بينهما مشادة كلامية وقالت له "أنت عريس، تلبس جديد وليس مقطعًا"، وتكرر نفس الموقف وأصبحت كل ملابسه "مقطعة"، على حد قول الزوجة.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع ما زالت الدعوى منظورة حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق بسفينة تجارية شمال إسرائيل
» ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر
» «رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد
» أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر
» السقا: والدي كان حاضرًا في "ولد الغلابة"
» أوروبا على استعداد لاتخاذ موقف حاسم بشأن مواقع التواصل
» طريقة جديدة لإجبار رواد المطاعم على دفع الفواتير
» أب يغتصب ابنته.. والطب الشرعى يكشف مفاجأة
» اليوم محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية
» متى يكون فنجان القهوة قاتلا
» لهذا السبب.. فلسطين تجهز شكوى للجنائية الدولية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس