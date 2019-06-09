» حريق بسفينة تجارية شمال إسرائيل

09 يونيو 2019 - 11:07 ص

نشب حريق، صباح اليوم الأحد، في سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة حيفا على البحر المتوسط شمالي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال ساعات الليلة، أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل، عن نشوب حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة".

وأضاف البيان: أن "قوات البحرية تتابع الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة"، موضحا أن "الحادث تحت السيطرة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه حين التدخل اتضح أن هناك أشخاصًا صعدوا على متن السفينة من دون علم طاقم السفينة وتشاجروا مع الطاقم ما أدى إلى اندلاع حريق حيث طلبوا تدخل البحرية الإسرائيلية.

وشارك في العملية التي استمرت نحو 6 ساعات، خفر السواحل الإسرائيلي (الشرطة البحرية) وسلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له" "خلال ساعات الليلة أبلغت سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل عن إشعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة تتابع قوات البحرية الحادث بتعاون مع شرطة إسرائيل وبتنسيق مع السفينة".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه خلال ساعات الليل قام مجهولون بإشعال النار في سفينة تجارية أجنبية، منوها بأن الحادث تحت السيطرة ويخضع للمراقبة من البحرية الإسرائيلية.