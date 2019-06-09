» ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر

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ماجد
ماجد

متابعات - حنان حمدتو

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انستجرام

ماجد المصري

حذّر الفنان ماجد المصري جمهوره من التفاعل مع حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحمل اسمه، مشيرًا إلى أنه يتم من خلاله عمليات نصب.

ونشر "المصري" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو يحذر فيه متابعيه من هذا الحساب الذي ينشر عنه أخبارًا مغلوطة حول مسلسل جديد وإعلان عن اختبار تمثيل لوجوه جديدة.

وشارك ماجد المصري في سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل زلزل مع محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما.


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