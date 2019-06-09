تفاصيل مثيرة عن التاريخ السري للكرة النسائية

09 يونيو 2019 - 10:45 ص

انطلقت فعاليات كأس العالم لكرة القدم النسائية بفرنسا مساء الجمعة الماضية، وهو ما يعكس اهتمام المرأة بالرياضة في السنوات الأخيرة بعد عقود ظلت فيها هامشية وثانوية وقابعة تحت ظل كرة القدم الرجالية.

كرة القدم النسائية كانت مزدهرة لفترة طويلة بإنجلترا، فكانت المباراة يحضرها أكثر من 50 ألف شخص، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا بعدما حظرت اللعبة من قبل اتحاد الكرة بحجة إنها غير مناسبة للنساء".

فكانت جماهير غفيرة تحضر مبارياتهم خلال الحرب العالمية الأولى عندما استدعيت النساء للعمل في المصانع بعد ذهاب الرجال للحرب.

فعشية كريسماس عام 1917 شاهد نحو 10 آلاف متفرج مباراة نسائية أجريت فعاليتها في بريستون.

لكن سرعان ما فرض الحظر، ففي 5 ديسمبر أول عام 1921 حظر اتحاد كرة القدم اللعبة على النساء في الملاعب التابعة له مما كان يعني أن نجمات مثل ليلي بار صرن غير قادرات على اللعب في ملاعب ذات منشآت قادرة على استقبال جماهير.

وقال اتحاد الكرة حينئذ : "إن لعبة كرة القدم غير ملائمة للنساء، ولا يجب تشجيعها"في أوساطهن.

وفي عام 1971 تم أخيرا رفع الحظر بعد سنوات قليلة من تشكيل اتحاد كرة القدم النسائية.

وبعد نحو 50 عاما أصبح من الممكن أن تحترف النساء اللعبة وتعتبرها بمثابة مهنة.

كما أن قانون حظر التمييز على أساس الجنس الصادر عام 1975 جعل الأمر سهلا على المرأة كي تتدرب وتصبح حكما في مباريات كرة القدم.

وظل من الصعب مشاهدة مباريات كرة القدم النسائية على شاشة التلفزيون، وكان أول تقرير في التلفزيون عن النتائج النهائية لكأس اتحاد كرة القدم النسائية في السبعينيات.

وفي عام 1989 بدأت القناة الرابعة تغطي بشكل منتظم المباريات النسائية، كما أعلن اتحاد كرة القدم خططه لتطوير اللعبة لدى النساء من مستويات الهواة حتى النخبة المحترفة عام 1997.

وفي عام 2011 كانت القفزة الكبري بانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.