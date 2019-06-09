» «رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد

09 يونيو 2019 - 10:42 ص

حصد النجمان رامز جلال وجميلة عوض، مجموع إيرادات تخطت الـ11 مليون جنيه مصري، كإيرادات عن فيلمهما «سبع البرُمبة» خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال دور العرض المصرية فقط.

وتزامناً مع عرض الفيلم في دور العرض المصرية، استقبلت دور العرض الإماراتية، والخليجية ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك فيلم «سبع البرُمبة».

وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، حول شخصية «جلال» الذي يقوم بتجسيدها الفنان رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة الشابة جميلة عوض، في إطار كوميدي.

يذكر أن فيلم «سبع البرُمبة» تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن.