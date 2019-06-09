اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

09 يونيو 2019 - 10:32 ص

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد? مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.