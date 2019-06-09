مذيعة الجزيرة لـ مستشار بن زايد: "استغفر ربك"

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عبد الخالق عبد الله

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اتهم عبد الخالق عبد الله مستشار محمد بن زايد آل نهيان، قناة الجزيرة القطرية بنشر أخبار كاذبة ومفبركة وملفقة والبقية مثيرة للضحك عن دولته بنسبة 90%.

وهو ما دفع المذيعة بالقناة غادة عويس، للرد عليه قائلة: "يا دكتور شاهد هذا المقطع المفبرك عندكم واضحك.. ثم استغفر ربك على كذبة بلادك ضد قطر وعلى كذبك أنت ضد الجزيرة!.

ليرد عليها قائلا: "كذب قناة الجزيرة يا ست غادة أصبح فاضحا مفضوحًا ولو طلبتم المغفرة صباحا مساء لما غفر لكم ذنوبكم. كُنتُم دائما بوق لخارجية قطر لكن الآن أصبحتم أداة توظفكم استخبارات قطر كيفما شاءت. ضاعت المهنية والمصداقية كيف ترضون لأنفسكم هذا المصير القاتم.


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