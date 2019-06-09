نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

خرج شريف نجم نجل الفنان الراحل محمد نجم،عن صمته، متهمًا الفنان أحمد آدم بأنه السبب في وفاة والده، وذلك بعد ظهور الأخير في برنامج "شيخ الحارة" وتجاوزه في حق والده.

وقال شريف نجم إن والده له تاريخ عظيم فى مجال الكوميديا، ولا يمكن لأحد إنكاره، وكان سببًا فى اكتشاف الكثير من المواهب، وله تلامذة كُثر، وكان منهم أحمد آدم، الذي وصفه بالفاشل.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "فوجئنا بصديق لوالدى من الكويت يرسل له تجاوز أحمد آدم، فى حقه ثانى أيام رمضان، أثناء استضافته ببرنامج (شيخ الحارة)، وعند سماع والدى مقطع الفيديو، أصيب بجلطة بالقلب، دخل على أثرها العناية المركزة، وظل مريضًا حتى وافته المنية"، مشيرًا إلى أن تجاوز أحمد آدم، ضد والدى كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير.

فى برنامج شيخ الحارة، عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو للفنان الراحل، خلال لقاء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أكد فيه أن الفنان أحمد آدم لا يستحق أن يكون فناناً، وهو يلقده فى الكثير من الأحيان، كما أنه ليس لديه شخصية.

وفى الحلقة رد آدم على مقطع الفيديو، بأن الفنان محمد نجم، دخل فى مرحلة الشيخوخة ولا يستطيع التمييز حالياً بسبب كبر سنه كما أنه دخل فى مرحلة الخرف، ولم يكتفى آدم بذلك، ولكنه قال أنه يمتلك بعض الأسرار التى من الممكن أن تنهى حياة نجم الفنية.