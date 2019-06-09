السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس.. هذه التفاصيل

تزامنًا مع انطلاق فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث تستمر لمدة 3 أشهر تبدأ بتاريخ 15 يونيو وتستمر حتى 15 سبتمبر

وأكدت الوزارة أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يطبق على جميع المنشآت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الـ3 مساءً.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزام الوزارة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية.