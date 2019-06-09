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استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

دولار

صرف

بنوك

سعر

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية، بالبنوك عند 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع فى عدد من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الدولار فى عدد آخر من البنوك  كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.7 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.69 جنيه للشراء.

16.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.


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