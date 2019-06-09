أديب لـ"المصريين": "مش لازم تشربوا ليمون"

09 يونيو 2019 - 09:06 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الليمون الجنونية التى وصلت لـ100 جنيه للكيلو، قائلاً: "هو أنتم بتشتروا ليمون ليه".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك جهات تصدر أزمات، معقبًا: "أقسم بالله كنا بنعمل حلقات عشان مش لاقيين سكر".



وتابع الإعلامي مخاطبًا الشعب المصري قائلاً: "مش لازم عصير ليمون، اشربوا أي حاجة، استحملوا يومين تلاتة".



وفي السياق نفسه كشف الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أسباب ارتفاع أسعار الليمون، حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه.



وأشار "فهيم"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الليمون ليس محصولا مجنونا مثل الطماطم، موضحًا أن مواعيد إنتاج الليمون تبدأ من أكتوبر حتى شهر مارس، ولكن هناك بعض المزارعين يلجأون إلى عملية يطلقون عليها "التصويم" حتى ينتج الليمون أكثر من مرة في العام.



وحذر من احتمالية تكرار الأمر مع عدد من المحاصيل الاستراتيجية كالبطاطس، والطماطم، إذا لم يكن هناك سياسة زراعية واضحة للمحاصيل الفترة المقبلة.

