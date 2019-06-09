"ادفنوني جنب المنسي".. قصة شهيد طلب أن يُدفن بجوار قائده

09 يونيو 2019 - 08:56 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، صورة الشهيد الرائد وائل كمال الذي أوصى أن يتم دفنه بجوار قائد كتيبته الشهيد أحمد المنسي.

وعقب الإبراشي، في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، علي صورة الشهيد قائلاً: "هؤلاء الشهداء بيعلمونا القيم حتى وهم مقبلون على الموت، وليس فقط في لحظات استشهادهم".

وتابع الإبراشي، أن أحد الشهداء كتب وصية قال فيها: "ادفنوني جنب المنسي" مشيرًا إلي أن هذه الوصية قدمت خلاصة الحياة، وهذا الشهيد علمنا كيف نكون أوفياء لقادتنا ومن علمونا.