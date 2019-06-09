» فنان شهير يسخر من هنيدي .. والأخير يرد بإهانة بالغة

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هنيدي
هنيدي

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هنيدي

سخر الفنان أحمد فهمي ، من نظيره محمد هنيدي بعد إعلان تجسيده لشخصية "عقلة الإصبع" في عمل سينمائي يعد الأضخم في السينما.

كتب هنيدي: "طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك، مش محتاج تنقص اكتر من 5 سم".

ورد الفنان أحمد فهمي على هنيدي قائلاً: "والله من زمان وأنا بقولك اعمل قصة حياتك فيلم.. ألف مبروك يا نجم"، ليكتب هنيدي معلقًا ببوستر لفيلم "كلب بلدي" بطولة فهمي، مضيفًا: "والله أنا ماقتنعتش إلا بعد مانت عملت قصة حياتك يا فهمي، فليك الفضل، شكرًا يا حبيبي".

وجسد أحمد فهمي شخصية "كلب" في فيلمه "كلب بلدي" وهي المزحة التي قصدها هنيدي.

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