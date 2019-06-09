تعرف على النجوم الأعلى أجرًا بـ"البريمرليج" وترتيب صلاح بينهم

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محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية في تقرير لها عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي .

وجاء "كيفين دي بروين" - نجم مانشستر سيتي - في مقدمة النجوم الأعلى أجرًا في البريمرليج براتب أسبوعي قدره 350 ألف استرليني ، وتساوى معه كل من مسعود أوزيل - نجم أرسنال - و أليكسيز سانشيز - نجم مانشستر يونايتد - بنفس الراتب.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة الأعلى أجرًا ضمن فريقه "ليفربول" حيث يحصل على 200 ألف استرليني أسبوعيا ، بعدما كان راتبه مع الريدز 90 ألف استرليني قبل أن يتم رفعه للرقم المشار إليه تقديرًا لتألقه.

ويتساوى هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبر مع صلاح في الراتب الأسبوعي، بـ 200 ألف جنيه إسترليني، وهو الرقم الأعلى أيضًا بين جميع لاعبي فريق العاصمة الإنجليزية.

وكان البلجيكي "إيدين هازارد" - نجم تشيلسي السابق - يتفوق على صلاح و "كين" براتب أسبوعي 225 ألف استرليني إلا أنه برحيله لريال مدريد ، أصبح "صلاح وكين" في المركز الرابع والخامس في قائمة الأعلى حصولا على الرواتب في الدوري الإنجليزي.

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