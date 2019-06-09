» تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم .. تعرف عليها

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7 تعديلات جديدة في قانون كرة القدم

كرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقرار العديد من التعديلات على القوانين المنظمة للعبة كرة القدم لمنع إضاعة الوقت ولزيادة المتعة.

وفيما يلي هذه التعديلات:

أولاً - إسقاط الكرة:

إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط ، و اذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو اخر من لمس الكرة قبل إيقافها

 

ثانياً – الأخطاء:

لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب و واضح ، وإذا وقف بجانهم و نُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكس

وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة و يتسببون بإضاعة الوقت و الاحتكاكات.

 

ثالثاً - عقوبات الاحتفال بالهدف :

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال الغير قانوني ( مثل نزع القميص ) و تم إلغاء الهدف ، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

 

رابعاً - ركله المرمى :

السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وأن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء

الفائدة :  سيساعد على السرعة باللعب.

 

خامساً - قرعة الحكم :

الفريق اللي يفوز بالقرعة له الحق في إختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه)

 

سادساً - التبديلات :

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب

الفائدة : عدم إضاعة الوقت

 

سابعاً - ضربات الجزاء :

1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

 

ثامنًا - لمسة اليد:

أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

 

تاسعًا - الإنذارات :

اذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا اذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة


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