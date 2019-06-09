» ما لا تعرفه عن "قسمت رشدي أباظة": زوجها فنان شهير

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رشدي أباظة
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قسمت رشدي أباظة

توفيت أمس السيدة قسمت - ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة - و سيتم تشييع جثمان الراحلة ظهر اليوم الأحد بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "قسمت":

- والدتها أمريكية تدعى "باربرا" وهي الزيجة الثانية لرشدي أباظة

- تزوجت من الفنان "أحمد دياب" قبل دخوله إلى عالم الفن والتمثيل وأنجبت منه طفل تم تداول صورته قبل فترة نظرًا لقرب الشبه بينه وبين جده رشدي أباظة.

- قالت إنها عاشت مع الفنانة "سامية جمال" لمدة 4 سنوات ، مؤكدة أن الأخيرة كانت تعاملها بطيبة ورقة ، وأنها كانت تعامل والدها رشدي أباظة بشكل ممتاز لدرجة أنها كانت تستيقظ في مواعيد استيقاظه وتنام في مواعيد نومه .


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