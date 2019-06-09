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هذا ما قاله "أديب" بشأن انسحاب الأهلي من الدوري

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تصعيد النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة، واللجوء للفيفا والمحكمة الرياضية؛ بسبب عدم موافقة الجبلاية إلى القلعة الحمراء في استكمال باقي مباريات الدوري العام قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، قائلًا: "ربنا يستر.. يعز علينا الأهلي ينسحب من الدوري".
وأوضح اديب  خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة  "mbc  مصر"، يوم السبت، أن النادي الأهلي راسه وألف سيف يلعب مبارياته قبل الأمم الأفريقية وإلا يصعد.
وتابع :" بسأل باعتباري مواطن وليس زملكاوي: لو الأهلي قرر ميكملش الدوري نعمل إيه؟ لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الأهلي مرشح بنسبة 70% في حصد بطولة الدوري إلا أنه يهدد بالانسحاب والتصعيد ضد اتحاد الكرة".


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