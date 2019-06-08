تعليق ناري لـ"أديب" على حادث سيناء الإرهابي.. هذا ما قاله

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الإعلامي عمرو أديب
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انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة التشكيك في دور الذي تقوم  الأجهزة الأمنية  بعد الهجوم الإرهابي على كمين العريش فجر أول أيام عيد الفطر، قائلا: "البلد الوحيدة اللي لما بيحصل فيها مصيبة.. بيتخانقوا".
وأضاف "أديب"، خلاال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية mbc مصر ، اليوم السبت: "لما حد يستشهد اقرأوا له الفاتحة.. متنكدوش على أهله"، منوهًا بأن دورنا الوطني يحتم علينا الوقوف بجانب القوات المسلحة، قائلا : "مش هنركز مع كلام الإخوان القذرين".
وتابع :" الإرهاب لا يمكن إيقافه، ولكن يمكن تقليل أثاره، ويجب أن نتذكر أننا في حالة حرب"، قائلا : "ارحمونا.. مش كل مرة نلاقي 50 محلل عسكري على الإنترنت".
وتساءل"أديب " قائلا :"لماذ يستشهد أولادنا في سيناء؟، متحديًا أحد أن يجيب عن هذا السؤال، مضيفًا: "مفيش حد هياخد سيناء"، مؤكدا أن معدل العمليات الإرهابية انخفض كثيرًا عن السابق.


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