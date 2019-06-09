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رئيس سريلانكا يقيل رئيس الاستخبارات

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أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، السبت، إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، وأبلغ حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية.
ودعا الرئيس إلى اجتماع طارئ، مساء الجمعة، لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي وقعت في 21 إبريل وأسفرت عن 258 قتيلا، من بينهم نحو 45 أجنبيا، وحوالى 500 جريح.
وأقال الرئيس السريلانكى سيسيرا منديس رئيس جهاز الاستخبارات الذي قال الأسبوع الماضى إن الهجمات الدامية كان يمكن تجنبها. وأخذ منديس على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمنى لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن إسلاميين متطرفين. وتم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس، بحسب مصادر رسمية. وقال مصدر وزارى إن الرئيس رفض السماح لأى شرطى أو عسكرى أو عنصر في أجهزة الاستخبارات بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة. وتابع المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن الاجتماع «انتهى بدون نتيجة واضحة»، مضيفا أن «الحكومة أيضا لم تتوافق على تعليق اللجنة». كذلك ألمح وزير الدفاع وقائد الشرطة إلى أن الرئيس، الذي يتولى أيضا مهام وزيرى الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الواردة فيما يتعلق باعتداءات عيد الفصح، غير أن الرئيس نفى باستمرار أن يكون تلقى أي تحذير من خطر جهادى آنى.
وتبنت «جماعة التوحيد الوطنية» الإسلامية المحلية وتنظيم داعش اعتداءات 21 إبريل التي استهدفت فنادق فخمة وكنائس أثناء إقامة قداس عيد الفصح.

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