مترو الأنفاق يكشف حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر

08 يونيو 2019 - 11:50 م

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن مترو الإنفاق يعد أفضل وأنظف وأسرع وسيلة مواصلات في القاهرة الكبرى، مؤكدا أن مترو مصر الجديدة مماثل لأي مترو في دول العالم.



وأوضح "عبدالهادي" - في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"- أنه سيتم افتتاح 3 محطات إضافية في الخط الثالث للمترو يوم السبت المقبل بحيث يبدأ الخط الثالث للمترو من محطة العتبة وحتى محطة نادي الشمس.



وتابع:"الخط الثالث مختلف عن باقي الخطوط لأنه يحتوي على مصاعد كهربائية من الشارع وحتى رصيف المحطة ومكيفات هواء في كافة المخططات وجميع قطارات الخط الثالث المترو مكيفة، بالإضافة إلى تواجد ماكينات آلية لصرف التذاكر في الخط الثالث للمترو".

