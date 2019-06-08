  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:55 ص
بحث متقدم
ترامب ونتنياهو

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

أرشيفية

هذا هو سر الارتفاعات الجنونية في أسعار الليمون

المترو

مترو الأنفاق يكشف حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

أحمد أحمد

عمرو فهمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن رئيس "الكاف"

الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حادث سيناء الإرهابي.. هذا ما قاله

نادي للكلاب

«دلع كلبك».. افتتاح أول نادٍ للكلاب بالحى الراقى

الخطيب

الأهلي يلجأ لـ«الفيفا» والمحكمة الرياضية.. ويطالب بحسم أربعة ملفات

أرشيفية

الأطباء: «تخريج دفعات استثنائية» تهديد لحياة المصريين

نجيب سرور

صور.. نجل الشاعر «نجيب سرور» يصارع الموت في الهند (القصة كاملة)

تركيا تقهر بطل العالم وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا

الرياضة

منتخب تركيا في اليورو 2016
منتخب تركيا في اليورو 2016

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

صدمة لمحمد صلاح بعد التتويج: استفزاز وظلم للملك المصري

#

ظريف: لن ننتظر الأوروبيين لمواصلة تجارتنا مع العالم

#

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

حقق المنتخب التركي، السبت، فوزًا هاما على ضيفه الفرنسي (بطل العالم) بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.
وانتظرت الجماهير التركية حتى الدقيقة 30 ليتمكن أصحاب الديار من تسجيل هدف التقدم عن طريق كآن آيهان.
وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الفرنسي عن التعادل، أضاف المنتخب التركي الهدف الثاني عبر جنكيز أوندر في الدقيقة 40 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين في شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني؛ حيث تبادل الفريقان الهجمات وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب التركي فائزًا باللقاء.
كان منتخب آيسلندا فاز في وقت سابق على ألبانيا بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب منتخب مولدوفا على أندورا ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، اعتلت تركيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيقها الانتصار الثالث على التوالي بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا وآيسلندا، وجاءت ألبانيا رابعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مولدوفا، وأخيرًا أندورا بلا رصيد من النقاط. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال عمرو أديب عن زوجة محمد صلاح ؟
» شريف مدكور يتحدث عن اكتشافه للمرض وكيف بدأ رحلة العلاج
» هذا ما قاله "أديب" بشأن انسحاب الأهلي من الدوري
» مفاجأة.. المغرب وفرنسا "لا تعلمان شيئا" عن صفقة القرن
» تركيا تقهر بطل العالم وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا
» الهند.. مكافأة مالية لتعزيز البحث عن طائرة مفقودة
» أول تعليق من أسرة «نجم» على سبب وفاته
» لهذه الأسباب.. أزمة «ليمون» في مصر غير مسبوقة
» «صن» البريطانية: رحيل «صلاح» عن ليفربول بات قريبًا
» فضيحة جنسية تطيح برئيس اتحاد الكرة
» بيان من «العسكري» السوداني بشأن وساطة إثيوبيا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس