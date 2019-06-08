» الهند.. مكافأة مالية لتعزيز البحث عن طائرة مفقودة

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عرضت الهند، السبت، مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع ويخشى أن تكون قد تحطّمت في ولاية نائية شمال شرق البلاد.
وأعلن سلاح الجو الهندي وحكومة ولاية أروناشال براديش مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبيه (8 آلاف دولار) لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة التي اختفت الإثنين الماضي عن شاشات الرادار، وعلى متنها 13 شخصا، بحسب صحيفة "برس ترست أوف إنديا" المحلية.
وأكد المتحدث باسم الجيش راتناكار سينغ عدم توفير أي جهد في عملية البحث.
وقال سينغ، في تصريح صحفي، "نحن نقدم الدعم للعائلات في هذه الأوقات العصيبة".
وفقد أثر الطائرة وهي طراز أنطونوف "إيه إن-32" سوفياتية الصنع قرب الحدود مع الصين، ولم تنجح عمليات البحث جوا أو بواسطة الأقمار الاصطناعية في رصد أي إشارة صادرة عنها.
وبالإضافة إلى استخدام الأقمار الاصطناعية التابعة لمنظمة البحث الفضائي الهندي وغيرها من الوسائل التقنية المتقدمة، تجري عمليات بحث ميدانية في منطقة غابة ميشوكا.
وتتركز عمليات البحث الميداني في منطقة "سيانغ" بمشاركة الشرطة وسلاح الجو وجنود المشاة وشرطة الحدود مع التيبت وفرق الدفاع المدني وصيادون وأبناء المنطقة.
وفي الأيام الأخيرة أعاق سوء الأحوال الجوية عمليات البحث التي استؤنفت السبت.
ويتألف طاقم الطائرة من 8 أشخاص وكانت تقل 5 عسكريين. 

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