  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:55 ص
بحث متقدم
ترامب ونتنياهو

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

أرشيفية

هذا هو سر الارتفاعات الجنونية في أسعار الليمون

المترو

مترو الأنفاق يكشف حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

أحمد أحمد

عمرو فهمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن رئيس "الكاف"

الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حادث سيناء الإرهابي.. هذا ما قاله

نادي للكلاب

«دلع كلبك».. افتتاح أول نادٍ للكلاب بالحى الراقى

الخطيب

الأهلي يلجأ لـ«الفيفا» والمحكمة الرياضية.. ويطالب بحسم أربعة ملفات

أرشيفية

الأطباء: «تخريج دفعات استثنائية» تهديد لحياة المصريين

نجيب سرور

صور.. نجل الشاعر «نجيب سرور» يصارع الموت في الهند (القصة كاملة)

الحكومة الفلسطينية: السفير الأمريكي بتل أبيب "سفير للاستيطان"

عرب وعالم

ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب
ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في تل أبيب

أخبار متعلقة
#

بغداد.. استدعاء السفير البحريني والقائم بالأعمال الأمريكي

#

حاجةُ الفلسطينيين إلى وزارةٍ جامعةٍ وحكومةٍ راشدةٍ

#

سفير مصر في المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

#

5 مصريين مفقودون في الهجوم على المسجدين

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بشأن الضفة الغربية، تؤكد أنه "سفير للاستيطان".
جاء ذلك في أول رد رسمي من قبل الحكومة الفلسطينية على تصريحات "فريدمان"، التي زعم فيها أن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية".
وفي تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا‎"، اعتبر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم تصريحات فريدمان، "خارجة عن الشرعية الدولية، ومتماهية مع السياسات الإسرائيلية، لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية".
وقال ملحم إن تصريحات فريدمان، "تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، وتعكس حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي".
وفي وقت سابق السبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة مع فريدمان أضاف "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها".
من جهتها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تصريحات فريدمان وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني، واصفة ما جاء على لسانه بـ "الكذب والحقائق المشوهة بهدف تبرير جرائم إسرائيل".
وأضافت عشراوي بيان لمكتبها مساء السبت وصل الأناضول نسخة منه، "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الإدارة".
وقالت إن "إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأمريكية الحالية ما هو إلا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الإجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا".
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
وسبق أن استنكرت فصائل فلسطينية، السبت، تصريحات السفير الأمريكي، معتبرة أنها تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة "صفقة القرن".
وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، في يونيو/حزيران الجاري، بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن".
ويعتزم البيت الأبيض الكشف عن تفاصيل الخطة في غضون أيام، وفق إعلام أمريكي، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما في ذلك وضع القدس واللاجئين.‎ 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال عمرو أديب عن زوجة محمد صلاح ؟
» شريف مدكور يتحدث عن اكتشافه للمرض وكيف بدأ رحلة العلاج
» هذا ما قاله "أديب" بشأن انسحاب الأهلي من الدوري
» مفاجأة.. المغرب وفرنسا "لا تعلمان شيئا" عن صفقة القرن
» تركيا تقهر بطل العالم وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا
» الهند.. مكافأة مالية لتعزيز البحث عن طائرة مفقودة
» أول تعليق من أسرة «نجم» على سبب وفاته
» لهذه الأسباب.. أزمة «ليمون» في مصر غير مسبوقة
» «صن» البريطانية: رحيل «صلاح» عن ليفربول بات قريبًا
» فضيحة جنسية تطيح برئيس اتحاد الكرة
» بيان من «العسكري» السوداني بشأن وساطة إثيوبيا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس