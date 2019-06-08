فرنسا.. السترات الصفراء تتظاهر للأسبوع الـ 30 على التوالي

08 يونيو 2019 - 10:50 م

تظاهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا للأسبوع الثلاثين على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وفي العاصمة باريس انطلق المتظاهرون من سان دوني في الضواحي، إلى بوبيني، وألقى عدد من المتظاهرين الحجارة والزجاجات على رجال الشرطة الذين ردوا بغاز الفلفل.



ومنعت الشرطة التظاهر في الشانزليزيه وأمام الجمعية الوطنية وكاتدرائية نوتردام.



وقال بيان أصدرته محافظة كوت دور إنه تم توقيف 12 شخصا في مدينة ديجون بسبب الأحداث التي شهدتها المظاهرات.



وفي مونبلييه بجنوب فرنسا استخدمت الشرطة غاز الفلفل في مواجهة المتظاهرين، وأصيب 9 أشخاص في المظاهرات بينهم 5 رجال شرطة.



ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية شارك 10 آلاف و300 شخصا في المظاهرات في أنحاء البلاد، بينما تقول حركة السترات الصفراء إن عدد المتظاهرين وصل 19 ألف و654.

