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«كيميتش» على رادار برشلونة الإسباني

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يسعى مسئولو برشلونة الإسباني في الحصول على توقيع جوشوا كيميتش، لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو بات على مشارف الرحيل عن ملعب كامب نو هذا الصيف.

وأفادت الصحيفة بأن البارسا وضع عينه على جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ الألماني، لتعويض رحيل سيميدو.

ورغم ذلك، أكدت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن فرص برشلونة في الحصول على توقيع كيميتش صاحب الـ24 عامًا تبدو صعبة للغاية.

وعللت ذلك بأن الدولي الألماني يعد ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق البافاري، فضلًا عن أن هدفه الرئيسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص البايرن.

يذكر أن ميسي قائد ونجم برشلونة هو من طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع كيميتش.


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