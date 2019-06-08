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"اليونيسف": 115 مليون رجل وامرأة حول العالم تزوجوا في سن الطفولة

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الزواج

عصام الشربيني

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قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، أن الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".

وأضافت  هنريتا فور، أن الزواج المبكر يؤدي إلى الأبوة المبكرة، وتأتي معه ضغوط إضافية لتوفير احتياجات الأسرة -مما يقلل فرص التعليم والعمل.

ووفقا لدراسة أعدتها منظمة اليونيسف استنادا إلى بيانات من 82 دولة فإن هناك115 مليون رجل وامرأة حول العالم تزوجوا فى سن الطفولة ، منهم 23 مليونا تزوجوا قبل سن 15 سنة، بحسب سكاى نيوز.

وتعد كل من أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ الأكثر انتشارا لحالات زواج الأطفال الذكور، وتحتل جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور

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