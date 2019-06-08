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مقتل 4 من «المتورطين» في هجوم العريش

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل 4 "مسلحين" من "العناصر المتورطة" في هجوم كمين سيناء أول أيام عيد الفطر، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضى، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائن بمنطقة أبوعيطة بالعريش مأوى لهم".

وأضافت: "تم مداهمة العقار وجرى تبادل لإطلاق النار؛ ما أسفر عن مصرع عدد 4 منهم، وعثر بحوزتهم على عدد 3 بندقية آلية وحزام ناسف".

ويأتي بيان "الداخلية" على خلفية حادث مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا بمدينة العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء).

وفجر الخميس، أعلنت الداخلية مقتل 14 قالت إنهم من "العناصر المتورطة" في الهجوم، تلاه الجمعة إعلانها مقتل "8 مسلحين من العناصر المتورطة" في ذات الهجوم.


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