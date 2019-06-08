أسرته ترد.. حقيقة وفاة جورج سيدهم

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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ردت أسرة الفنان جورج سيدهم، على أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاته عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكان الإعلامي إلهامي مقار، أعلن عبر حسابه الخاص، وفاة والد زوجته، فكتب قائلًا: "انتقل إلى الأمجاد السماوية صباح اليوم الأب والصديق المرحوم جورج سيدهم أرمانيوس حمايا زوج الأستاذة مارسيل طانيوس ووالد انجى جورج ودينا جورج وميري جورج سيدهم وسنوافيكم بتفاصيل الجنازة والعزاء لاحقًا".

ولم يلتفت أحد إلى أن الفنان جورج سيدهم، زوجته تُدعى ليندا، إضافة إلى أنه ليس لديه أبناء ”إناث“، والمتوفى هو جورج سيدهم أرمانيوس، وهو رجل الأعمال.

وجاء رد عائلة وأسرة الفنان القدير جورج سيدهم، على شائعة الوفاة بالاحتفال بعيد ميلاده، حيث حضر الفنان على كرسي متحرك، وبدا عليه علامات السعادة وأطلق العديد من الابتسامات والقبلات للحضور وسط  جو عائلي بهيج، وترديد الأغاني وتقطيع قالب الحلوى.

وكان من بين الحضور، زوجته الدكتورة ليندا ولفيف من الأصدقاء والمقربين منهم الإعلامي مفيد فوزي والفنان لطفي لبيب والمستشار أمير رمزي والإعلامي أسامة منير والكاتبة فاطمة ناعوت والدكتور إيهاب رمزي ورجل الأعمال هاني قسيس.



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