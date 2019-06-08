«صن» البريطانية: رحيل «صلاح» عن ليفربول بات قريبًا

08 يونيو 2019 - 04:52 م

فشل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في إخفاء عدم إلتزامه بالبقاء في صفوف الريدز، حينما حاصرته الصحافة الإسبانية عقب التتويح بلقب دوري الأبطال و سألته عن إمكانية الرحيل إلي ريال مدريد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

حيث أكدت أن رد الملك المصري بعد ما استجوبته صحيفة آس الإسبانية حول إمكانية الإنتقال للسنتياجو برنابيو جاء كالآتي: «الآن لا أستطيع التحدث عن مستقبلي».

قبل أن يتم نقل المهاجم سريعًا بعيدًا عن الصحفيين من قِبل مسئول في نادي ليفربول قبل طرح أي أسئلة أخرى عليه في هذا السياق.

وكانت قد ترددت منذ أيام أنباء قوية تؤكد إقتراب نادي ليفربول بشدة من التعاقد مع الجناح الأيمن لنادي ليل الفرنسي نيكولاس بيبي تحسّبًا لرحيل صلاح المحتمل في أي وقت.