"صلاح" ينافس ميسي ورونالدو علي الأفضل عالميًا

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تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لحصد لقب الأفضل في العالم في الاستفتاء الذي طرحته صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.

وينافس محمد صلاح للفوز بالجائزة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وايدين هازارد لاعب تشيلسي المنتقل لصفوف ريـال مدريد.

ونجح صلاح خلال الموسم المنقضي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

للتصويت لمحمد صلاح في استفتاء ماركا من الرابط التالي هنا:


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